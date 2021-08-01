В Тюмени 25 первоклассникам подарили портфели от Сбера

| Фото: Западно-Сибирское отделение Сбербанка | Фото: Западно-Сибирское отделение Сбербанка

25 первоклассников Тюмени пойдут в школу с рюкзаками, подаренными сотрудниками Западно-Сибирского отделения Сбербанка. Рюкзаки для будущих школьников из многодетных и малообеспеченных семей собрали в рамках ежегодной благотворительной акции "Портфель первоклассника", которую организовало Тюменское региональное отделение "Российский детский фонд", сообщает Западно-Сибирское отделение учреждения.

Вместе с рюкзаками детям подарили принадлежности для учебы и творчества: тетради, обложки, альбомы для рисования, краски, пластилин, цветную бумагу и картон, пенал, канцелярские принадлежности. Также ребятам подарили книгу из серии "Библиотека Сбера", которая познакомит с работой банка и научит финансовой грамотности.

По словам управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгения Светлова, для банка благотворительная и социальная деятельность является самостоятельным и важным направлением, в рамках которого мы уделяем большое внимание проектам, направленным на образование и развитие детей.

"Именно поэтому накануне значимого праздника для первоклассников мы ежегодно помогаем малообеспеченным и многодетным семьям подготовить детей к школе. Неравнодушные сотрудники Сбера собирают рюкзаки, наполненные всем необходимым для успешной учёбы в школе, для получения новых знаний и навыков", - сказал он.

Заместитель председателя Тюменского отделения "Российского детского фонда" Галина Сушинских отметила, что сотрудники учреждения на протяжении многих лет являются активными участниками благотворительных акций, в числе которых и "Портфель первоклассника".

"Дети не могли сдерживать эмоций, кто-то их просто крепко прижимал, кто-то рассматривал и ласково гладил подарок, кто-то с нетерпением начинал вытаскивать содержимое. Праздник завершился, но без желания сотрудников Сбербанка творить добрые дела, он не был бы таким ярким и запоминающимся", - подчеркнула она.