В Тобольске волонтеры построили пять вольеров для животных в приюте

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В Тобольске волонтеры продолжают помогать приюту для безнадзорных животных "Право на жизнь" в рамках проекта "Свобода жизни, или виляние хвостиком". Благоустройством и уборкой территории приюта занимались добровольцы и в минувшие выходные.

Неравнодушные горожане установили столбы для поддержки забора в приюте, а также, по сообщению организаторов акции, благодаря волонтерской помощи удалось построить для бездомных собак пять вольеров размером три на четыре метра, сообщает ЗапСибНефтехим.

Присоединиться к акции тоболяки могут каждую субботу: помочь можно не только физическим трудом, но и уходом за собаками, их надо расчесывать и выгуливать. Также приют принимает в дар для животных пшено, макароны, геркулес, мясные обрезки, говяжьи косточки, сухой корм. Требуются и медикаменты, уточнить, какие именно, можно у куратора акции по телефону 8-982-903-83-00.

Волонтерский проект сотрудников СИБУРа "Свобода жизни, или виляние хвостиком" стартовал в Тобольске с 1 апреля. Он получил поддержку по итогам конкурсной программы "Формула хороших дел".