В России планируют запустить программу капитального ремонта школ

| Фото: образование Тюменской области ВК | Фото: образование Тюменской области ВК

В России необходимо запустить программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XX съезде "Единой России".

Он привел данные, согласно которым 72% школьных зданий нуждаются в текущем ремонте, а 10% - в капитальном.

"Прошу правительство совместно с регионами, с участием "Единой России" подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы", — сказал президент.

На съезде партии принято решение дополнить программу строительства и ремонта более 7 тыс. школ закупкой новой мебели, оборудования и внедрением лучших образовательных практик. "Единая Россия" взяла этот вопрос на свой контроль.

"Начиная с 2022 года ремонт будет ежегодно проводиться в 1 тыс. 500 школьных зданиях. За пять лет отремонтируют 7 тыс. 211 школ, — сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. — Совместно с "Единой Россией" Минпросвещения создаст центр по контролю за программой капремонта с участием экспертов. Регионам будет оказана помощь в составлении проектно-сметной документации и формировании перечня работ".

Ранее "Единая Россия" обеспечила закупку более 16 тыс. новых школьных автобусов; помогла 6 тыс. школ закупить инвентарь и оборудование к новому учебному году из внебюджетных средств; обеспечила выделение 9,5 млрд рублей на оснащение школ искусств.

Тюменская область готова к новому учебному году, работа по подготовке учреждений образования выполнена в полном объеме.

"По итогам 2021 года будут введены в эксплуатацию 8 школ более чем на 4 тысячи мест, в том числе 5 сельских школ, а также 10 детских садов на 2 тысячи 700 мест, треть из которых — ясельные", — сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер. — На строительство и реконструкцию объектов образования в текущем году выделено 4 млрд 945 млн рублей, в том числе из областного бюджета — 4 млрд 805 млн рублей".

Кроме того, многие школы региона получили новое оборудование, позволяющее использовать современные образовательные технологии. В частности, 19 школ в десяти муниципалитетах региона оснащены компьютерным, мультимедийным и презентационным оборудованием в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда".