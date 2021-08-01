В Тюмени выставку молодых художников откроют в Речном порту

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большая выставка молодых художников "Закат'21" откроется в Речном порту в Тюмени 27 августа в 19 часов, сообщают организаторы.

Гостям обещают много искусства и музыки в красивом месте на берегу реки. В программе – экспозиция современного искусства, выставка молодых художников "Без обид".

"Это финальная стадия проекта, который начался в марте этого года на сервере в Minecraft как часть социологического исследования и экспериментальная платформа для новых практик", – сказал преподаватель кафедры философии ТюмГУ и куратор лаборатории симультанного перформанса Герман Преображенский.

Фестиваль пройдет по 29 августа по адресу: ул. Причальная, 3.

Отметим, ранее тюменка Марина Малюгина выиграла на реализацию фестиваля городской культуры "Закат'21" 867 тыс. рублей. Она стала победительницей Всероссийского конкурса молодежных проектов арт-кластера "Таврида".