Тюменских школьников приглашают на всероссийский кейс-чемпионат по экономике

| Фото: "Кванториум" в Тюмени ВКонтакте | Фото: "Кванториум" в Тюмени ВКонтакте

Команды школьников 9-11 классов и учащихся колледжей приглашает к участию во Всероссийском кейс-чемпионате школьников по экономике и предпринимательству НИУ "Высшая школа". Участников ждет работа в команде над решением реальных бизнес-кейсов. Молодые люди представят собственный проект, получат профессиональную оценку успешных предпринимателей и поддержку менторов, сообщает Росмолодежь.

Для участия необходимо собрать команду из трех-четырех человек, зарегистрироваться до 20 сентября на сайте, загрузить видео визитку команды и выбрать город участия в региональном кейс-чемпионате.

Ребята смогут заработать дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны: НИУ ВШЭ, УрФУ, ОмГУ, ДВФУ, СФУ, CКФУ и другие. Также претендовать на получение гранта президента России.

Для участников разработан онлайн-курс по решению бизнес-кейсов. Все подробности о кейс-чемпионате можно узнать на сайте.