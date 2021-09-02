Разработки тюменского инноватора помогут развитию "зеленых" технологий

| Фото: со страницы Льва Максимова ВКонтакте | Фото: со страницы Льва Максимова ВКонтакте

С проектом превращения отходов в доходы стал призером инновационного форума "INNOWEEK 2.0" тюменец Лев Максимов. Он вошел в тройку лучших участников в треке "Зеленые технологии".

Проект "S.M.Art Metals", который представил тюменец на мероприятии, решает проблему утилизации отходов станций водоподготовки подземных вод городов и крупных предприятий. Комплекс запатентованных технологий позволяет перерабатывать отходы, которые образуются в процессе очистки подземных вод, в порошки железа и его соединений. Продукт можно использовать для магнитного неразрушающего контроля.

"Это способ, который позволяет выявить дефекты стальных изделий, например трубопроводов и мостов. Мы связались с несколькими посредниками, которые занимаются магнитным контролем в Тюменской области и УФО, и вышлем им образцы нашего продукта. Кроме того, провели переговоры с компанией "Газпромнефть - Заполярье". Предприятие может использовать железосодержащие порошки не для дефектоскопии, а для извлечения высоковязкой нефти", - рассказал предприниматель, руководитель компании "ФЕРРМЕ ГРУПП".

| Фото: со страницы Льва Максимова ВКонтакте | Фото: со страницы Льва Максимова ВКонтакте

Максимов поясняет: идея магнитного контроля не нова, есть успешные технологии за рубежом, при этом тюменская альтернатива более демократична по цене, а значит, имеет конкурентные преимущества. Привлечение партнеров, которые разбираются в рынках сбыта и помогут в реализации продукта, было главной целью участия инноватора в форуме "INNOWEEK 2.0". В результате он продолжит диалог с одним из инвесторов - экспертов мероприятия. А также будет претендовать на областной грант для закупки оборудования.

"В нашей номинации было больше десятка претендентов. Думаю, что мы "зацепили" экспертов тем, что имеем четкие цели и не просим десятки миллионов на их воплощение. Сейчас нам требуется около четырех миллионов рублей, мы находимся на первом этапе реализации проекта, после которого выйдем на коммерческую окупаемость. Развитию нашей идеи помогли гранты и призовые различных конкурсов. Так, в 2019 году мы стали серебряными призерами конкурса "Молодые инноваторы стран БРИКС". Кроме того, привлекли средства Фонда содействия инновациям, сейчас готовимся ко второму раунду этого конкурса", - рассказал Лев Максимов.

"S.M.Art Metals" вырос из студенческого проекта 2014 года, за шесть лет команда увеличилась до 11 человек, стала резидентом сначала Тюменского технопарка, а затем Сколково. В планах ближайших пяти лет - выход продукции на международные рынки. Из Тюмени поближе к столице ради развития бизнеса, кстати, инноватор перебираться не намерен, работая из родного региона на пользу всей России.

Татьяна Ковалева