Самозанятым тюменцам предлагают выиграть грант на старт бизнеса

| Фото: "Опора России" Тюмень во ВКонтакте | Фото: "Опора России" Тюмень во ВКонтакте

192 тыс. рублей смогут получить самозанятые после прохождения федеральной образовательной программы, которая стартует в Тюмени в сентябре. Кто полностью пройдет один из пяти обучающих проектов станет обладателем 15 тыс. рублей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила сотрудник пресс-службы "Опора России" Надежда Фицай.

"Чтобы выиграть грант по направлению "Открой свое дело для самозанятых", необходимо разработать бизнес-план своего проекта, защитить его и зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель с налогообложением самозанятого", - пояснила она.

На второй площадке "Сфера развития" ученикам предложат ставить ежедневные финансовые цели и достигать их при поддержке кураторов и модераторов из числа действующих предпринимателей.

В школе управления проектами бизнесменов научат правильной организации работы и соблюдению дедлайнов. Также с ними поделится своим управленческим опытом проректор Тюменского государственного университета Андрей Латышев.

Масштабировать продажи и продать свои товары на ярмарках выходного дня помогут участникам проекта на двух других интенсивах.

Организаторы напомнили, что количество грантов ограничено, а для участия в программе необходимо зарегистрироваться.

Инна Кондрашкина