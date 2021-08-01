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За победу в конкурсе "Инженерная формула" поборются военные из России, Белоруссии, Узбекистана и Египта

Общество, 12:41 27 августа 2021

mil.ru | Фото: mil.ru

Команда российских военных инженеров завершила подготовку военной техники для финального заезда конкурса "Инженерная формула" АрМИ-2021. Финальный заезд пройдет 28 августа в Тюменской области на полигоне Андреевский, сообщает Минобороны.

Механики-водители всей номенклатуры техники, задействованной в гонках, провели осмотр узлов, систем и агрегатов вверенной им техники, а также произвели помывку и подкраску корпусов боевых машин.

В рамках конкурса "Инженерная формула" военнослужащие на трассе длинной 4 км выполнят переправку вооружения и военной техники через водную преграду, используя плавающие транспортеры, а также проведут отрывку котлованов различных размеров.

В конкурсе "Инженерная формула" задействованы путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разграждения ИМР-3, плавающее транспортное средство ПТС-2, машина для отрывков котлованов МДК-3, установка разминирования УР-77 и гусеничный минный заградитель ГМЗ -3.

В финальном заезде участвуют команды из России, Белоруссии, Узбекистана и Египта.

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# АрМИ , Инженерная формула

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