За победу в конкурсе "Инженерная формула" поборются военные из России, Белоруссии, Узбекистана и Египта

| Фото: mil.ru | Фото: mil.ru

Команда российских военных инженеров завершила подготовку военной техники для финального заезда конкурса "Инженерная формула" АрМИ-2021. Финальный заезд пройдет 28 августа в Тюменской области на полигоне Андреевский, сообщает Минобороны.

Механики-водители всей номенклатуры техники, задействованной в гонках, провели осмотр узлов, систем и агрегатов вверенной им техники, а также произвели помывку и подкраску корпусов боевых машин.

В рамках конкурса "Инженерная формула" военнослужащие на трассе длинной 4 км выполнят переправку вооружения и военной техники через водную преграду, используя плавающие транспортеры, а также проведут отрывку котлованов различных размеров.

В конкурсе "Инженерная формула" задействованы путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разграждения ИМР-3, плавающее транспортное средство ПТС-2, машина для отрывков котлованов МДК-3, установка разминирования УР-77 и гусеничный минный заградитель ГМЗ -3.

В финальном заезде участвуют команды из России, Белоруссии, Узбекистана и Египта.