В детских лагерях Тюменской области выявлено 2% неудовлетворительных проб питания за лето

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

В детских оздоровительных лагерях Тюменской области выявлено менее 2% неудовлетворительных пробы питания от общего числа исследованных за летние каникулы школьников, сообщает региональный Роспотребнадзор.

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий были выявлены нарушения обязательных требований, большая часть из которых носила режимный характер, устранялись в ходе проверок", - говорят специалисты.

В регионе летом работала 661 организация отдыха и оздоровления детей, в том числе 622 летних оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, расположенных на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, семь палаточных лагерей и 32 санатория.

Проверяющие составили 149 предписаний за нарушений требований санитарного законодательства. Из них 137 исполнены в установленные сроки, 12 предписаний находятся на контроле управления Роспотребнадзора.