В детских лагерях Тюменской области выявлено 2% неудовлетворительных проб питания за лето
В детских оздоровительных лагерях Тюменской области выявлено менее 2% неудовлетворительных пробы питания от общего числа исследованных за летние каникулы школьников, сообщает региональный Роспотребнадзор.
"В ходе контрольно-надзорных мероприятий были выявлены нарушения обязательных требований, большая часть из которых носила режимный характер, устранялись в ходе проверок", - говорят специалисты.
В регионе летом работала 661 организация отдыха и оздоровления детей, в том числе 622 летних оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, расположенных на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, семь палаточных лагерей и 32 санатория.
Проверяющие составили 149 предписаний за нарушений требований санитарного законодательства. Из них 137 исполнены в установленные сроки, 12 предписаний находятся на контроле управления Роспотребнадзора.