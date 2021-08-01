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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В детских лагерях Тюменской области выявлено 2% неудовлетворительных проб питания за лето 

Общество, 17:18 27 августа 2021

портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

В детских оздоровительных лагерях Тюменской области выявлено менее 2% неудовлетворительных пробы питания от общего числа исследованных за летние каникулы школьников, сообщает региональный Роспотребнадзор.

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий были выявлены нарушения обязательных требований, большая часть из которых носила режимный характер, устранялись в ходе проверок", - говорят специалисты.

В регионе летом работала 661 организация отдыха и оздоровления детей, в том числе 622 летних оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, расположенных на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, семь палаточных лагерей и 32 санатория.

Проверяющие составили 149 предписаний за нарушений требований санитарного законодательства. Из них 137 исполнены в установленные сроки, 12 предписаний находятся на контроле управления Роспотребнадзора.

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# питание школьников

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