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58 раз пожаловались жители Тюменской области на неисправное освещение у школ

Общество, 16:16 27 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

58 заявок на восстановление освещения рядом со школами и по пути к ним принял Центр управления регионом Тюменской области перед началом учебного года.

Как сообщает областной ЦУР, все жалобы переданы в работу администрациям муниципалитетов. Часть заявок успешно отработана. Благодаря сообщениям тюменцев в ближайшее время восстановят освещение по дороге к гимназии № 12. По обращению жительницы Заводоуковска отремонтирована сеть уличного освещения на ул. Малой Школьной.

Напомним, что о неисправности уличного освещения жители региона могут сообщить через платформу "Госуслуги. Решаем вместе". Для этого необходимо авторизоваться на портале "Госуслуги" и заполнить электронную форму сообщения. В ней нужно описать ситуацию и указать адрес. В личном кабинете заявителю откроется возможность оценить качество решения вопроса.

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# уличное освещение , ЦУР Тюменской области , школы

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