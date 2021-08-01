Объем поступлений налогов в бюджет Тюменской области за полгода вырос на 22,3%

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Общие поступления в бюджет Тюменской области в сравнении в 1 полугодие 2021 года выросли на 22,3%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в абсолютном выражении на 8 млрд рублей и составили 43,6 млрд рублей, сообщила руководитель УФНС России по Тюменской области Татьяна Чалилова.

Она отметила, что темпы налоговых доходов возвращаются к докризисным показателям, это свидетельствует о постепенном восстановлении экономики после коронавирусного шока.

Зафиксирована положительная динамика совокупных поступлений налогов и страховых взносов. Размер поступлений по налоговым доходам, без учета страховых взносов, составил 78,6 млрд рублей, что на 10,2 млрд рублей или на 14,9% выше уровня поступлений соответствующего периода 2020 года. При этом темпы доходов в федеральный бюджет - почти 107%, а их суммарный объем порядка 35 млрд рублей.

Темпы поступлений по НДФЛ составляют 113,5%, в том числе по агентскому НДФЛ – 112,2%, что выше темпа роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. В государственные внебюджетные фонды поступило 40,7 млрд рублей, что на 13,9% больше уровня 1 полугодия 2020 года.

По контрольно-аналитической работе в бюджет поступило 1,5 млрд рублей, из них 50%, в результате исполнения налогоплательщиками своих обязательств в добровольном порядке без проведения проверок.