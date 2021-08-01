Систему подачи активированного угля смонтируют на Метелевских сооружениях в Тюмени до 15 октября

| Фото: из сообщества "Росводоканал Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Росводоканал Тюмень" во ВКонтакте

Автоматизированную систему подачи активированного угля планируют смонтировать на Метелевских водоочистных сооружениях в Тюмени до 15 октября. Технология углевания должна повысить качество очистки воды от запаха тины и ила, сообщает Росводоканал Тюмень.

"Сейчас уровень воды в реке Тура снова достиг низкой отметки. Пока не изготовлена угольная пульпа закупили еще 15 тонн угля для загрузки в фильтры. Адсорбент, загруженный в июле, тоже еще эффективен. Работаем над автоматизированной системой подачи угля. Завершить монтаж оборудования планируем до 15 октября", – сообщила исполнительный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Как отмечают специалисты, эффективность применения порошкового активированного угля доказана во многих водоканалах, использующих поверхностный источник водоснабжения. Углевание внедрят в смесителях. Систему изготовят и смонтируют специалисты "Росводоканал Тюмень". Ими был изучен опыт использования такого оборудования в водоканалах Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Кроме того, "Росводоканал Тюмень" прорабатывает вопрос заключения договора по ежедневному мониторингу качества воды в Туре и ее притоку реке Ница. До 2024 года планируют полностью модернизировать систему водоподготовки на Метелевских водоочистных сооружениях.

| Фото: из сообщества "Росводоканал Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Росводоканал Тюмень" во ВКонтакте

Напомним, в Тюмени по инициативе главы региона Александра Моора работали эксперты из управляющей компании "Росводоканал". Они проанализировали параметры речной воды, технологии водоподготовки, применяющиеся на Метелевских водоочистных сооружениях, приняли ряд технологических решений.