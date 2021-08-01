Виктор Рычков: выплата 15 тыс. рублей сотрудникам правоохранительных органов - своевременное решение

| Фото: 72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить по 15 тыс. рублей сотрудникам правоохранительных органов до конца 2021 года с последующей индексацией.

"Это хорошее, своевременное решение, в первую очередь, для ветеранов правоохранительных органов. Жизнь сегодня недешевая, поэтому любая материальная поддержка скажется положительно, - считает ветеран внутренних органов, руководитель музея УМВД Тюменской области Виктор Рычков. - Многие ветераны органов в силу возраста болеют, деньги на лекарства будут им кстати".

С 1983 года Виктор Николаевич работал в отделе внутренних дел Ленинского района Тюмени, в управлении уголовного розыска Тюменского облисполкома. С 1990 по 1996 годы - начальник криминальной милиции в управлении внутренних дел Калининского района. В настоящее время возглавляет музей регионального УМВД и организацию ветеранов внутренних дел.

Отметим, что решение распространить выплаты военным на всех сотрудников правоохранительных органов, то есть на всех, кто защищает безопасность людей, принято на съезде партии "Единая Россия".

Как и в случае с военными, 15 тыс. рублей для сотрудников правоохранительных органов – не разовое повышение дохода, а начало роста денежного довольствия. В новом составе Госдумы "Единая Россия" по поручению президента примет поправки об индексации зарплат правоохранителей выше уровня инфляции.

Николай Ступников