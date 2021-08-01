Тюменские мастера народных промыслов получают поддержку

Фото: ИА "Тюменская линия". Архив Фото: ИА "Тюменская линия". Архив

Тюменские мастера народных промыслов размещают свои изделия в торговых павильонах ЦУМа бесплатно. Как рассказала директор тюменского "Дома ремёсел" Наталья Денисова, люди подходят, интересуются, как создаются эти произведения искусства.

"Наши мастера говорят, что такая возможность - это для них глоток свежего воздуха. Когда они видят востребованность, появляется желание и дальше заниматься творчеством", - отметила она.

Помочь с продажами тюменским ремесленникам также призван спецпроект "Школа социального предпринимательства для представителей ремесел, культуры и искусств".

"Программа адаптирована для развития ремесленного бизнеса на всех модулях обучения — от разработки и анализа идей, экономических аспектов создания товара или услуги до успешных продаж созданного продукта. Кроме наших тренеров, приглашены эксперты из Москвы и Казани", - сообщили в "Доме народных художественных промыслов и ремёсел".