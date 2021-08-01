Ближайшие матчи ФК "Тюмень" пройдут со зрителями

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футбольный клуб "Тюмень" получил разрешение проводить официальные матчи со зрителями.

Как сообщает пресс-служба клуба, сохраняются определенные антиковидные ограничения: допуск не более 50% зрителей от вместимости стадиона, соблюдение социальной дистанции, а также обязательное наличие надетых лицевых масок.

28 августа в 14 часов дублеры "Тюмени" проведут домашний матч регионального первенства среди коллективов третьей лиги и встретятся с "Шахтером" из Коркино. Вход на этот матч бесплатный.

29 августа футболисты "Тюмени" в домашнем матче Олимп-Первенства России среди команд второго дивизиона ФНЛ сыграют с "Торпедо" из Миасса. Начало в 15 часов.