Маршрут №28 изменит схему движения в сентябре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схема маршрута № 28 "ул. Дамбовская – ул. Восточная" изменится в Тюмени с 4 сентября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Движение автобусов будет организовано по улицам Пермякова – Федюнинского – Монтажников – Павла Шарова – Пермякова и далее по маршруту следования.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на всех существующих остановках по маршруту движения.

Расписание доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона справочной 8-800-250-0722 и на остановках.