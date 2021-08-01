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Маршрут №28 изменит схему движения в сентябре

Общество, 17:05 28 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схема маршрута № 28 "ул. Дамбовская – ул. Восточная" изменится в Тюмени с 4 сентября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Движение автобусов будет организовано по улицам Пермякова – Федюнинского – Монтажников – Павла Шарова – Пермякова и далее по маршруту следования.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на всех существующих остановках по маршруту движения.

Расписание доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона справочной 8-800-250-0722 и на остановках.

МКУ «Тюменьгортранс» | Фото: МКУ «Тюменьгортранс»

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# автобусы , Тюменьгортранс

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