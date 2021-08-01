Маршрут №28 изменит схему движения в сентябре
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Схема маршрута № 28 "ул. Дамбовская – ул. Восточная" изменится в Тюмени с 4 сентября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".
Движение автобусов будет организовано по улицам Пермякова – Федюнинского – Монтажников – Павла Шарова – Пермякова и далее по маршруту следования.
Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на всех существующих остановках по маршруту движения.
Расписание доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона справочной 8-800-250-0722 и на остановках.
| Фото: МКУ «Тюменьгортранс»