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В Тюмени запустили пилотный проект "Интеграционный консультант"

Общество, 13:49 29 августа 2021

Фото: data.nalog.ru

Пилотную технологию "Интеграционный консультант" запускает Тюменский областной центр реабилитации инвалидов. Она рассчитана на людей только получившим статус "инвалид".

Интеграционный консультант составит индивидуальный план действий. В него будут включены организации, участвующие в реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации.

Также, основной задачей интеграционных консультантов станет выявление граждан, нуждающихся в комплексном сопровождении и оказании помощи для преодоления трудной жизненной ситуации.

До конца 2021 года технология будет апробироваться на жителях города Тюмени. В случае успешной реализации, она будет внедрена на территории всего региона, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

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