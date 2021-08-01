Тюменцев научили правильно анализировать свои мысли и события

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам объяснили смысл рефлексии во время открытого мастер-класса. Ведущим выступил психолог и гештальт-терапевт Константин Рахманов. В ходе выступления спикер постарался не только объяснить основы рефлексии, но и рассказал о способах ее применения в педагогической деятельности,

"Рефлексия – это самоанализ, самооценка, "взгляд внутрь себя". Применительно к урокам, рефлексия – это этап урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности", – рассказал спикер.

Психолог разделил рефлексию на несколько видов. По содержанию: на символическую (когда ученик просто выставляет оценку с помощью символов – карточек, жетонов), устную (предполагает умение ребенка связно высказывать свои мысли и описывать эмоции), письменную (уместна на завершающем этапе изучения целого раздела учебного материала или большой темы).

По форме деятельности, как пишет "Тюменская область сегодня", рефлексию можно проводить в коллективном формате, групповом и индивидуальном.

"Именно в таком порядке удобнее приучать детей к рефлексии. Сначала всем классом, потом в отдельных группах, а затем выборочно опрашивать каждого учащегося. Это подготовит ребят к самостоятельной работе над собой", - считает Константин Рахманов.