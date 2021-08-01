Школьники Тюмени узнали о современных профессиях на форуме "Z CAMP"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум карьеры в рамках школьного проекта Z CAMP состоялся в "Конторе пароходства". Спикерами выступили шесть представителей современных профессий.

"Мы не ожидали, что получим 200 заявок на форум. Поиск профессии — очень востребованная у школьников тема и нужно проводить больше мероприятий по профориентации. Будем делать больше событий в этом направлении", - отметил руководитель проекта Z CAMP Олег Войкин.

Во второй части форума финансовый консультант Алексей Денисенко рассказал участникам как откладывать деньги, вести бюджет и правильно инвестировать заработанные средства.

"Я пришла чтобы ознакомиться с современными профессиями и убедиться в правильности своего выбора. Я с самого детства мечтаю стать актрисой. Благодаря форуму поняла, что смогу пойти в сферу рекламы", — рассказала участница форума, восьмиклассница Александра Шестакова корреспонденту "Мегатюмень".