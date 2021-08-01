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Тюменская театральная мастерская "ТеМа" представит свой спектакль в Москве

Общество, 20:47 29 августа 2021

МТЦ "Космос". Архив | Фото: МТЦ "Космос". Архив

Тюменская театральная мастерская "ТеМа" отправится на фестиваль молодой режиссуры "АртМиграция". Он пройдет в Москве с 13 по 19 сентября.

Тюменские подростки покажут спектакль "Пусть они всегда танцуют".

"Работая над перформансом, читая и обсуждая книгу, его авторы и подростки с каждым днем все больше доверялись друг другу. Подчас впервые в жизни делились историями, похожими и непохожими на сюжет о Лассе. Они и стали частью перформанса, в котором центральное место отводится самим ребятам, простым подросткам", – гласит описание спектакля.

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