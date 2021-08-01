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Новогоднюю атмосферу устроили в Рощино ради съемок фильма "Елки"

Общество, 15:11 29 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сверкающую огнями елку установили для съемок эпизодов нового фильма "Елки" в тюменском аэропорту Рощино 29 августа.

Как рассказали очевидцы, тюменцы, участвующие в массовке, приехали в зимней одежде.

"Интересно было наблюдать за съемочным процессом. Особенно за тем, как летом снимают зиму. Тюменцев похвалили за то, что они правильно оделись на съемки, поскольку обычно актеры массовки одеваются хуже. Представители съемочной группы признались, что город поразил их чистотой, а также отметили, что без проблем смогли найти весь реквизит в местном торговом центре", – поделился очевидец.

В справочной службе аэропорта " Рощино" подтвердили информацию о съемках. "Да, действительно съемки проводились в течении дня. Декорации уже убрали", – сообщили в воздушной гавани.

Инна Пахомова

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# аэропорт , кино , Рощино , съемки , фильм

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