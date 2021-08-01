Российские саперы выиграли финал "Безопасного маршрута" на АрМИ-2021

Команда России заняла первое место в финале международного этапа конкурса АрМИ-2021 "Безопасный маршрут", который завершился на полигоне "Андреевский" Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

На втором месте - команда Республики Узбекистан, на третьем - Социалистической Республики Вьетнам, на четвертом - Республики Беларусь.

На маршруте протяженностью 3 тыс. м военные инженеры, обеспечивая безопасное продвижение танкового подразделения, разбирали лесной завал, используя машины разграждения ИМР-3 и путепрокладчики БАТ-2, оборудовали переходы через препятствия, наводили 40-метровую переправу при помощи комплекта тяжелого механизированного моста ТММ, обезвреживали минное поле, штурмовали здание.

"Борьба была красивой и честной. Очень комфортно проводить наши соревнования на тюменской земле - здесь созданы хорошие условия. Мы чувствует заботу и гостеприимство со стороны руководства Тюменской области и всех жителей Тюмени, которая является кузницей кадров для инженерных войск", - подчеркнул начальник инженерных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов напомнил, что "Армейские игры" проходят в Тюменской области уже в третий раз.

"Это большая честь и огромная ответственность. Мы увидели боевую мощь современной военной техники и высокую боевую выучку наших саперов. Такие соревнования играют огромную роль в патриотическом воспитании и профориентации подрастающего поколения", - заявил он.

Евгений Бабенко