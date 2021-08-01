В Тюменском театральном центре "РяДом" детей и подростков будут учить быть счастливыми

театрального центра "РяДом" театрального центра "РяДом"

Новый театральный центр для детей, подростков и молодежи "РяДом" открыли в Тюмени на ул. Котовского, 16а 29 августа. На месте бывшего ресторана, закрывшегося в пандемию, за два месяца организаторы создали место, где намерены вырастить не столько артистов, сколько счастливых людей. Это философия учреждения.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель центра, худрук театральной мастерской "ТеМа" Светлана Ханжина.

"Мы здесь не воспитываем артистов, это не основная наша задача – сделать из них актеров, мы больше говорим о человеческих и нравственных ценностях. Это основная задача центра. Мы хотим, чтобы наши воспитанники понимали, что такое счастье, что значит быть счастливым. И здесь в центре мы будем задаваться вопросом: кто я, чего я хочу. С помощью театра воспитываем в детях, подростках эмпатию, способность видеть и слышать близких, уметь благодарить", - говорит она.

Созданием нового театрального пространства занялись руководитель и режиссер молодежного театра-студии "Быть" Артем Васильев, руководитель театра эстрадной песни "Соломинка" Надежда Соломатова и худрук театральной мастерской "ТеМа" Светлана Ханжина. Идея – объединиться появилась во время их обучения в школе продюсеров сообществ под руководством Ольги Петрушиной.

"Суть школы была – создать сообщество в Тюмени, которого нет. Мы знали друг друга давно, понимали, что работаем про одно, есть общие цели, у всех есть схожие проблемы, связанные с арендой помещения, и решили, что нам нужно объединиться", - добавляет Светлана.

По признанию руководителя, самое сложное было – дать название центру. В итоге сошлись на "РяДом" – быть рядом, друг с другом, театр как дом – место, куда ты приходишь, отмечают они.

Концепция центра – мероприятия, ивенты, все, что связано с около театральной деятельностью. Отдельное направление – учебное. Ежегодно каждый театр набирает детей. Во всех студиях разный возрастной ценз: театральная мастерская "ТеМа" - с 6 лет и есть группа 25+. Вокальная студия "Соломинка" - с 3 лет. Театр "Быть" - с 5 лет. Минимальный порог – это три года, максимальный – 50-60 лет. Занятия начнутся с 1 сентября.

Старт новому центру руководители дали за счет собственных средств. Ежемесячно им для аренды помещения необходимо изыскивать 170 тыс. рублей. Всего для организации работы учреждения необходимо финансирование в размере более 2,5 млн рублей. Руководители активно привлекают инвесторов и подают заявки на грантовые конкурсы. Запущен сбор средств на краудфандинговой платформе "Планета.ру". У тюменцев есть возможность поддержать инициативу, помочь проекту финансово. Подробнее здесь.

Новости театрального центра "РяДом" можно узнать в Instagram.

Анжела Лебедева