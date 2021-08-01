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Финальный "Спортивный заряд" тюменцы получат в последний день лета

Спорт, 14:39 30 августа 2021

ТГМЦ | Фото: ТГМЦ

Закрытие третьего сезона проекта "Спортивный заряд" состоится в Тюмени 31 августа, сообщает городской многопрофильный центр.

Летний марафон здоровья завершится в Комсомольском сквере тренировкой, которую проведет фитнес-директор сети клубов CityFoxFitness Елена Бальчугова. Принять участие в финальной зарядке могут все желающие. После разминки партнеры и самые активные участники сезона получат признательности городского департамента по спорту и молодежной политике.

На протяжении трех месяцев более 4,5 тыс. тюменцев приняли участие в ежедневных утренних зарядках, которые проходили на спортивных площадках в парках и скверах города. 25 профессиональных инструкторов из фитнес-клубов города приобщали жителей к физической культуре. Кроме классических зарядок, горожане могли посещать занятия по суставной гимнастике, йоге, танцам, интервальным тренировкам – табате и цигуну. "Спортивный заряд" реализуется в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

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