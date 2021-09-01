Тюменцам доступен новый абонемент "Концерты фортепианной музыки"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый абонемент "Концерты фортепианной музыки" предлагает Тюменская филармония любителям музыки. Стоимость абонемента на три концерта - 900 руб. Зрители смогут выбрать любое место в зале, сообщает учреждение.

Исполнители - лауреаты международных конкурсов Станислав Хуланхов, Денис Хуланхов, Валентина Хуланхова (фортепиано).

15 сентября с Тюменским филармоническим оркестром выступит лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано).

1 октября сыграет лауреат международных конкурсов Дмитрий Шишкин (фортепиано). Концерт посвящен 130-летию С.С. Прокофьева.

4 февраля 2022 г. состоится фортепианный концерт "К пламени", посвященный 150-летию А.Н. Скрябина.

Телефон для справок 68-78-78. Приобрести абонемент можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.