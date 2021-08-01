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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На трассе Тюмень - Омск ненадолго перекроют движение 31 августа

Общество, 19:05 30 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На автодороге Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск будет перекрыто движение 31 августа с 00 до 00 часов 20 минут. Это связано с проведением работ по комплексному обустройству пешеходного перехода П-образной опорой, сообщает Уралуправтодор.

скрин Яндекс.Карты | Фото: скрин Яндекс.Карты

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.

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# дорога , ограничение движения

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