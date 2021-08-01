На озере Соленое в Тюменской области планируют создать зону отдыха

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Озеро Соленое в Бердюжском районе постепенно превращается в цивилизованную зону отдыха. Об этом на пресс-конференции в издательском доме "Аргументы и факты", которая проходила в режиме онлайн, сообщил первый заместитель главы Бердюжского района Андрей Никитин.

"В этом году на территории, прилегающей к этому памятнику природы начал работать арендатор, который организовал на месте стихийной парковки автомобилей стоянку, - пояснил он. – Это позволяет ограничить проезд к самому озеру. На территории установлены столы, шезлонги, несколько мангалов. Работает летнее кафе, где можно купить мороженное и прохладительные напитки".

В перспективе арендатор на втором участке планирует построить домики для отдыхающих.

В этом году при поддержке нефтяной компании "Роснефть" на территории озера построили контейнерную площадку, приобрели 4 новых контейнера, 4 биотуалета.

"С учетом количества отдыхающих мы сумеем обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора, - подчеркнул Андрей Никитин. – В среднем озеро Соленое посещает 100-150 автомашин в день. В пиковые дни – до 400".

У озера Соленого, по оценке специалистов, большие перспективы. По словам начальника управления экологии департамента недропользования и экологии Тюменской области Ольги Петровой, Томский НИИ курортологии провел большую работу по изучению воды, грязей и климата Соленого озера.

"Был сделан вывод, что данный объект пригоден не только для водо- и грязелечения, но климатолечения, - заявила она. - Ждем инвестора, который бы комплексно развил эту территорию".

Озеро Соленое находится в Бердюжском районе за селом Окунево. Оно раскинулось среди озер Долгое и Окунево и отличается от них соленой водой. Благодаря ее целительным свойствам местные жители называют озеро Мертвым морем. Ежегодно на водоем приезжают сотни гостей не только со всей России, но и из ближнего зарубежья.

В 2011 году озеру присвоили статус природного памятника регионального значения. На лесных участках недалеко от него можно увидеть растения, занесенные в Красную книгу. Среди разных представителей флоры особенно ценен прострел желтеющий, используемый в лечебных целях.

Борис Олейник