Сбербанк снизил ставки по нецелевым кредитам под залог недвижимости для жителей Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сбербанк снизил ставки и в два раза увеличил максимальную сумму кредита по программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости" с августа 2021 года, сообщает кредитное учреждение.

Для зарплатных клиентов Сбера есть возможность получить наличные под залог недвижимости на любые цели можно по ставке от 9,2%. Для остальных клиентов ставка составит от 9,7%. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей. Максимальная сумма выросла в два раза – до 20 млн рублей. В залог можно предоставить любую недвижимость: земельные участки, дома, квартиры, гаражи, таунхаусы.

"Мы всегда стараемся помочь нашим клиентам и сделать условия по кредитованию максимально комфортными. Например, страхование жизни и здоровья в нашей дочерней компании "Сбербанк страхование жизни" или других компаниях, аккредитованных Сбербанком, позволяет снизить ставку по кредиту на 1%. Помимо экономии на ставке, полис выполняет свою непосредственную задачу — страховая компания выплатит банку остаток задолженности по вашему ипотечному кредиту при наступлении страхового случая", - сказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

В Тюменской области с начала 2021 года выдан 31 займ под залог недвижимости на общую сумму 60,3 млн руб.

Подробности об условиях кредитования — на сайте Сбербанка. Оформить кредит можно на DomClick.ru.