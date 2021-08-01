Карбоновые станции создадут в Тобольске, Югре и на Ямале

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карбоновый полигон откроется в Тобольске в 2022 году. С таким заявлением выступил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, добавив, что есть планы по открытию аналогичных объектов в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

"С учетом уникальной особенности территории трех регионов, начиная от Карского моря до степей Казахстана, у коллег из Западно-Сибирского НОЦа есть большие планы сделать несколько подобных участков. Это позволит изучать разные природные ландшафты и экосистемы, получать более комплексную информацию", - отметил он.

К примеру, специалисты смогут научно-обоснованно подойти к проблемам, касающимся лесных пожаров. Ряд задач напрямую связан с бизнесом и работой крупных компаний.

"Это не только лесо-климатические проекты, но и новые технологии улавливания, транспортировки, переработки углерода. На это - огромный запрос у наших корпораций", - добавил Фальков.

Тюменский государственный университет будет координировать сеть карбоновых полигонов Западно-Сибирского научно-образовательного центра.

"Сегодня мы делаем первый шаг в строительстве эколого-климатического трансекта через всю Россию с севера на юг. Совсем скоро добавятся полигоны и станции в Тобольске, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Тюменский госуниверситет будет координировать их работу. Кроме того, он станет научно-методическим и образовательным центром подготовки кадров для всей России", - отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Отметим, на карбоновом полигоне будут проводить анализ территории для расчета биологической массы, видового состава растений и состояния почв. Информацию будут собирать, в том числе, при помощи беспилотных систем и наземного оборудования. Итогом станет создание системы достоверного учета поглощения и выбросов парниковых газов.

Результаты исследований планируется использовать при реализации проектов по лесовосстановлению, развитию сельского хозяйства, а также при создании специальных карбоновых ферм – территорий с увеличенной поглощающей способностью углекислого газа.

Любовь Голышева