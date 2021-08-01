В Тюмени кровлю второго корпуса школы №70 закрыли гидроизоляционным материалом

| Фото: департамента образования администрации города Тюмени | Фото: департамента образования администрации города Тюмени

Кровля второго корпуса школы №70 в Тюмени закрывается гидроизоляционным материалом. Уже установлена стропильная система, обрешетка. К 1 сентября крыша будет закрыта от осадков. Об этом сообщает департамента образования администрации города.

Напомним, на решение проблемы с кровлей образовательной организации обратила внимание прокуратура Тюменской области после обращения родителей учеников в СМИ.

Как рассказали в городском департаменте образования, договор на выполнение работ на объекте был заключен 1 июня. Срок выполнения работ – до 1 сентября 2021 г.. "Закупка подрядной организацией необходимых строительных материалов была произведена позже из-за введения особого противопожарного режима в Тюменской области, в результаты чего работы по устройству кровли были начаты с нарушением графика производства работ, который впоследствии был смещен на два месяца", - говорят в ведомстве.

Со 2 сентября строительная организация планирует закрыть кровлю профнастилом и начать монтаж установки системы дымоудаления. На третьем этаже корпуса проводится ремонт учебных кабинетов и коридоров, лестничных клеток. Также в школе идет ремонт в спортивных и актовых залах. Подрядная организация обещает выполнить ремонт до 20 сентября.

Принято решение - до окончания строительных работ учащиеся 1 – 4 классов второго корпуса школы № 70 будут временно размещены в первом корпусе школы; учащиеся 5 – 11 классов - в школе № 68.