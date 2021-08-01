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В Тюмени ТСЖ и УК грозит штраф за несвоевременную подачу документов о готовности домов к зиме

Общество, 12:59 31 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 620 тюменских домов получили паспорт готовности к отопительному сезону, сообщает администрация города. Готовность оценивает муниципальная комиссия, акты должны быть подписаны представителями сетевых организаций.

На сегодня в комиссию поступили документы в отношении 48% многоквартирников, подключенных к централизованной системе отопления. УК, ТСЖ, ЖСК должны заявиться в комиссию не позднее 15 сентября. Сведения о потребителях тепла, не заявившихся в срок, будут направлены в жилинспекцию для привлечения к административной ответственности.

Штраф для управляющих организаций составляет от 250 до 300 тыс. рублей. Для должностных лиц - от 50 до 100 тыс. рублей, для ТСЖ и ЖСК за неполучение паспорта готовности – штраф от 40 до 50 тыс. рублей.

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# отопительный сезон

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