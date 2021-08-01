Ялуторовск стал участником чартерной программы "Открой врата Сибири"

| Фото: МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск | Фото: МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск

Сибирский карнавал событий стартует в Ялуторовске 9 сентября. Это знаковый для города тур, который создан в рамках новой чартерной программы "Открой врата Сибири", запущенной правительством Тюменской области при поддержке Ростуризма совместно с федеральным туроператором TUI Россия.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заместитель директора культурного центра "Арт-вояж" Анастасия Петелина. Карнавал рассчитан как на туристов из других регионов, так и на жителей Тюменской области.

"Наши гости окунутся в атмосферу сразу нескольких сибирских праздников и получат невероятные эмоции и впечатления. Их ждет масленица – выпечка метрового блина и посвящение в блинопеки, квасной пир, августовские спасы, капуста-барыня, Берендеево царство и даже посещение мастерской Деда Мороза, который уже готовит подарки к Новому году", - рассказала она.

Путешествие по самым ярким праздникам и все это - в одном месте. На каждой площадке туристов встретят яркие персонажи, предложат сфотографироваться в национальных костюмах, пострелять из лука, заняться росписью по дереву, изготовить куклу, увидеть свадебный обряд, попробовать острожный квас, медовуху и яблочное варенье из сада декабриста. Завершится карнавал обедом в крестьянском стиле.

По словам Анастасии Петелиной, сейчас в разработке детская версия Сибирского карнавала событий, в ней будет предусмотрено еще больше интерактивных площадок для школьников.

В Ялуторовском остроге в августе прошло два тестовых события для экспертов и представителей туриндустрии, после которых музейщики получили обратную связь о том, что подобные мероприятия позволяют отрешиться от дел и по-настоящему отдохнуть.

Карнавал пройдет 9, 14, 19, 25, 30 сентября, записаться и узнать подробности можно по телефону: 8 (3452) 27-31-17, 27-37-58.

Инна Кондрашкина