Ишимское предприятие выпускает по 3 тыс. банок мясной тушенки в месяц

| Фото: ИП Корж И.А. | Фото: ИП Корж И.А.

3 тыс. банок тушенки в месяц производят в мини-цеху ИП "Корж И.АВ из Ишима. Продукцию поставляют в Сургут, Нефтеюганск и местные магазины.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал предприниматель, руководитель предприятия Иван Корж.

"В начале 2021 года обратился в службу занятости населения, планировал найти работу и параллельно заниматься изготовлением тушенки. Но, в итоге, решил полностью погрузиться в любимое дело, которое теперь стало не только источником дохода, но и оказалось смыслом жизни", - говорит он.

Ишимский предприниматель получил финансовую помощь в размере 192 тыс. рублей при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, открыл производственный цех и фирменный магазин "Домашняя тушенка", где реализует продукцию собственного производства. Предприятие имеет лицензию и сертификаты качества.

Иван Корж начинал варить консервы в домашних условиях. Много сил у него ушло на то, чтобы найти идеальную рецептуру.

"На самом деле ничего сложного нет. Самое главное использовать высший сорт мяса без балони, без шкуры. Добавляю соль, перец горошком, лавровый лист, тмин, кориандр. Все тщательно моем, убираем прожилки, чтобы продукция была качественная. В фарш не добавляем воду, только молоко и сливки", - пояснил он.

Сейчас в цеху выпускают консервы длительного хранения из мяса и рыбы, каши мясные, полуфабрикаты (фарш, купаты, тефтели), а также шашлык, рубленое мясо, субпродукты и многое другое.

"Сырье для своей продукции мы берем у фермерских хозяйств Омской области. У нас уже свои поставщики есть по отборной мякоти. Я беру только отборное мясо высшего сорта. Конечно из-за этого и цена на нашу продукцию выше. В дальнейшем планируем развиваться и расширяться. Спрос на продукцию растет, и это радует", - поделился Иван Корж.

Предприниматель пожелал всем, кто думает о том, чтобы открыть свое собственное дело, запастись терпением.

"Если вы задались целью, то нужно идти только вперед до конца несмотря ни на что. Если вы будете делать свой продукт качественно, то все у вас получится и не нужно лениться", - подытожил он.

Напомним, что по программе " Содействие самозанятости безработных граждан" с 2012 г. по 2020 г. собственное дело в Тюменской области открыли 2 тыс. 105 безработных граждан, из них единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянского (фермерского) хозяйства получил 2 тыс. 71 гражданин.

На 2021 г. запланировано оказать финансовую помощь 126 гражданам. В настоящее время открыли свое дело 104 гражданина.

Максимальный размер единовременной финансовой помощи составлял: с 2012 по 2014 г. - 58 тыс. 800 рублей; с 2015 по 2018 г. - 117 тыс. 600 рублей; с 2019 года - 192 тыс. рублей.

Наиболее распространенные виды предпринимательской деятельности, выбранные безработными гражданами: предоставление социальных, персональных и прочих услуг (салоны красоты, парикмахерские), производство различных изделий (верхней одежды и аксессуаров, металлических и деревянных изделий, продуктов питания), розничная торговля.

| Фото: ИП Корж И.А. | Фото: ИП Корж И.А.

Ирина Шемякина