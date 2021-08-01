В Тюмени отремонтировали дороги и тротуары к четырем больницам по нацпроекту

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 10 дорог, ведущих к медучреждениям, отремонтированы в Тюмени за два года реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В 2021 году работы проведены на четырех таких участках общей протяженностью более 6 км, сообщает городская администрация.

Подрядные организации не только выполняют устройство дорожного полотна, но и ремонтируют тротуары, обустраивают пешеходные переходы, для удобства маломобильных групп граждан понижают бордюрный камень, устанавливают недостающие ограждения и наносят разметку.

Так, ровная дорога, новые тротуары, ограждения и автобусные остановки появились по ул. Московский тракт. Эта дорога – главный путь к поликлинике № 5, которая принимает большое количество жителей Калининского округа. Здесь обновлен участок дороги в 1,7 км. Специалисты отремонтировали колодцы, бордюры и тротуары.

Проведен ремонт дороги в мкр Антипино по Старому Тобольскому тракту на участке от обхода города до ул. Александра Пушкина. Здесь располагается филиал поликлиники № 6. Специалисты восстановили дорожное основание, заменили водопроводные трубы, укрепили обочины и отремонтировали пешеходные дорожки.

Дорожные службы привели в порядок ул. Амурскую. На участке длиной более 1,3 км от ул. Интернациональной до Кремлевской проложен новый асфальт, отремонтированы тротуары, устроены пешеходные переходы. Новую дорогу уже успели оценить пациенты клинической больницы "РЖД-Медицина", которая расположена на данной улице.

Качественное дорожное покрытие появилось и на ул. Щербакова на участке от Тимуровцев до Безымянной. Вблизи расположено главное бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской области, услугами которого пользуются в том числе маломобильные граждане.