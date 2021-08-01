  • 31 августа 202131.08.2021вторник
  • USD73,5744
    EUR86,8104
  • В Тюмени 10..12 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени отремонтировали дороги и тротуары к четырем больницам по нацпроекту

Общество, 16:59 31 августа 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 10 дорог, ведущих к медучреждениям, отремонтированы в Тюмени за два года реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В 2021 году работы проведены на четырех таких участках общей протяженностью более 6 км, сообщает городская администрация.

Подрядные организации не только выполняют устройство дорожного полотна, но и ремонтируют тротуары, обустраивают пешеходные переходы, для удобства маломобильных групп граждан понижают бордюрный камень, устанавливают недостающие ограждения и наносят разметку.

Так, ровная дорога, новые тротуары, ограждения и автобусные остановки появились по ул. Московский тракт. Эта дорога – главный путь к поликлинике № 5, которая принимает большое количество жителей Калининского округа. Здесь обновлен участок дороги в 1,7 км. Специалисты отремонтировали колодцы, бордюры и тротуары.

Проведен ремонт дороги в мкр Антипино по Старому Тобольскому тракту на участке от обхода города до ул. Александра Пушкина. Здесь располагается филиал поликлиники № 6. Специалисты восстановили дорожное основание, заменили водопроводные трубы, укрепили обочины и отремонтировали пешеходные дорожки.

Дорожные службы привели в порядок ул. Амурскую. На участке длиной более 1,3 км от ул. Интернациональной до Кремлевской проложен новый асфальт, отремонтированы тротуары, устроены пешеходные переходы. Новую дорогу уже успели оценить пациенты клинической больницы "РЖД-Медицина", которая расположена на данной улице.

Качественное дорожное покрытие появилось и на ул. Щербакова на участке от Тимуровцев до Безымянной. Вблизи расположено главное бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской области, услугами которого пользуются в том числе маломобильные граждане.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:41 31.08.2021Студенческую медиаэкспедицию и семейный квиз проведут тюменцы для всей страны
17:30 31.08.2021Тюменские семьи сдадут нормы ГТО и поучаствуют в "Веселых стартах"
17:10 31.08.2021Марафон "Поющий город" пройдет в Тюмени и Тобольске
16:59 31.08.2021В Тюмени отремонтировали дороги и тротуары к четырем больницам по нацпроекту