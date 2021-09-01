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В Тюмени 23 предпринимателя заплатят штраф за незаконную уличную торговлю

Общество, 11:58 01 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23 предпринимателя Тюмени привлечены к административной ответственности за организацию незаконной уличной торговли. У них за неделю изъято около 975 кг овощей и фруктов, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

"Как правило, незаконная торговля осуществляется с автомобилей, импровизированных прилавков, расположенных около дорог. Такие граждане занимаются незаконной предпринимательской деятельностью по перепродаже плодоовощной продукции и непродовольственных товаров", - рассказали участники профилактического рейда.

Уличные торговцы реализуют продукты без соблюдения санитарных требований. У большинства продавцов нет медицинских книжек.

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# уличная торговля

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