  • 20 сентября 202120.09.2021понедельник
  • USD72,5602
    EUR85,4614
  • В Тюмени 5..7 С 6 м/с ветер северо-западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают на литературный квиз по фантастическим мирам Герберта Уэллса

Общество, 09:49 20 сентября 2021

www.culture.ru | Фото: www.culture.ru

Литературный квиз "Фантастические миры Герберта Уэллса" подготовила Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева 21 сентября. Он посвящен 155-летию со дня рождения писателя, сообщает учреждение.

Герберт Уэллс – английский писатель-фантаст, автор многих научных трудов, путешественник, доктор биологии. Уэллс творил в разных жанрах, но всемирную славу ему принесли именно фантастические произведения, особенно "Человек-невидимка", "Машина времени", "Война миров".

Задания квиза будут связаны с фактами из жизни и творчества писателя. Например, с каким политическим деятелем встречался писатель, когда приезжал в Россию? Какое из понятий будущего времени изобрел Герберт Уэллс в своих произведениях?

Квиз будет размещен на странице библиотеки в Instagram.

Для участников от 16 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# квиз , Тюменская областная научная библиотека

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:45 20.09.202128 кг корма для животных собрали на фестивале "Теплые коты" в Тюмени
11:32 20.09.2021Перформанс "Мадина" признан лучшим по итогам шоу-кейс тюменских театров
11:20 20.09.2021На улице Смоленской в Тюмени ограничат движение на время сноса долгостроя
11:07 20.09.2021Выставку тюменского фотографа Александра Романова открыли в Венеции