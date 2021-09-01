Тюменцев приглашают на литературный квиз по фантастическим мирам Герберта Уэллса

| Фото: www.culture.ru | Фото: www.culture.ru

Литературный квиз "Фантастические миры Герберта Уэллса" подготовила Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева 21 сентября. Он посвящен 155-летию со дня рождения писателя, сообщает учреждение.

Герберт Уэллс – английский писатель-фантаст, автор многих научных трудов, путешественник, доктор биологии. Уэллс творил в разных жанрах, но всемирную славу ему принесли именно фантастические произведения, особенно "Человек-невидимка", "Машина времени", "Война миров".

Задания квиза будут связаны с фактами из жизни и творчества писателя. Например, с каким политическим деятелем встречался писатель, когда приезжал в Россию? Какое из понятий будущего времени изобрел Герберт Уэллс в своих произведениях?

Квиз будет размещен на странице библиотеки в Instagram.

Для участников от 16 лет.