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Восемь тюменских школьников получили паспорта в региональном УМВД

Общество, 12:56 01 сентября 2021

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Торжественная церемония вручения паспортов школьникам, достигших 14-летнего возраста, состоялась в Культурном центре УМВД Тюменской области в рамках акции "Мы – граждане России", сообщает пресс-служба главка.

Сотрудники отделения по вопросам миграции вручили паспорта восьми юным гражданам и провели для них викторину на знание государственных символов и истории России.

Со значимым событием школьников поздравил почетный гражданин Тюмени, майор милиции в отставке Геннадий Нечаев. Он пожелал ребятам быть достойными гражданами страны и пригласил учащихся на экскурсию по экспозиции Культурного центра УМВД.

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# паспорта , школьники

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