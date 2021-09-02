ФК "Тобол" сыграет с челябинскими футболистами

| Фото: ФК "Тобол" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тобол" во ВКонтакте

ФК "Тобол" проведет очередной матч первенства России среди команд третьего дивизиона (зона "Урал и Западная Сибирь") 4 сентября.

Тобольские футболисты примут молодежный состав ФК "Челябинск". Эта команда набрала 21 очко и занимает 13 место в турнирной таблице. У тоболяков 28 баллов и девятая строчка. Матч между этими соперниками в первом круге в Челябинске завершился безголевой ничьей - 0:0.

Игра пройдет на стадионе "Тобол". Начало в 15 часов.

Евгений Новоселов