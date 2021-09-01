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Первокурсникам ТИУ помогут освоиться 60 адаптеров

Общество, 16:10 01 сентября 2021

отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Адаптационные тренинги в первую учебную неделю ждут первокурсников Тюменского индустриального университета. Проводниками в учебную жизнь для них станут 60 студентов старших курсов, которые прошли школу адаптеров.

Первокурсников ТИУ ждут игры на знакомство и командообразование, лекции об университете и его учебных подразделениях, учебной, научной, творческой и спортивной жизни университета.

В отделе медиа и внешних коммуникаций ТИУ отмечают, что в этом году школа наставничества трансформировалась: теперь вести адаптационные мероприятия для первокурсников могут только те старшекурсники, которые прошли обучение и отбор. В школе адаптеров студенты изучают принципы работы в команде и мастерство публичного выступления, отрабатывают навыки проведения тренингов.

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# первокурсники , ТИУ

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