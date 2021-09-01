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Продажа билетов на первый матч "Рубина" стартует 2 сентября

Спорт, 16:45 01 сентября 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Билеты на матч хоккейного клуба "Рубин" против "Металлурга" из Новокузнецка поступят в продажу 2 сентября. В этот день их смогут купить только владельцы абонементов позапрошлого сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Начиная с 3 сентября билеты можно будет купить онлайн и в точках продаж. В день игры будет работать касса Дворца спорта.

Матч "Рубин" - "Металлург" состоится 5 сентября. Дата старта продажи билетов на следующий матч будет объявлена дополнительно.

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# ХК Рубин

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