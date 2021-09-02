Тюменцы на Цветном бульваре сыграют в игру "Правда или ложь"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы сыграют в игру "Правда или ложь" на Цветном бульваре в День солидарности борьбы с терроризмом, 3 сентября, сообщает Медиацентр молодежной политики тюменской области.

У входной арки все желающие смогут проверить свои знания о правилах поведения при захвате заложников. Начало в 12 часов.

Участникам необходимо правильно распределить предложенные правила поведения при захвате заложников на две категории — "Правда" или "Ложь". Половина утверждений регламентирует верные действия в экстремальной ситуации, другая — то, как не нужно себя вести. По окончанию игры участники узнают, как не спровоцировать террористов на необдуманные поступки.

"Зачастую люди не знают, как себя вести, если они стали заложниками террористов. Поэтому мы решили в формате игры рассказать об основных правилах поведения, которые помогут сохранить жизнь в условиях экстремальной ситуации", — говорит куратор Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко.

Участники, которые разделили все высказывания верно, получат скидку на квест "Пленники" от квеструма "Тайная комната".