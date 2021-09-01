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Мобильная историческая игра принесла тюменцам победу на всероссийском конкурсе

Общество, 17:17 01 сентября 2021

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

В финале всероссийского конкурса медиапроектов в сфере урбанистики "Городские интонации" победили тюменцы Елизавета Ванцева и Александр Бугаев. Конкурс прошел в Нижнем Новгороде в рамках всероссийского форума "Среда для жизни", сообщает региональный департамент информатизации.

Представители Тюменской области победили в номинации "Play: геймификация". Они придумали, как с помощью игровых механик и увлекательного контента вовлечь больше гостей города и его жителей в изучение его истории.

"Наверняка многие тюменцы, да и жители любого другого города знают, зачем Пётр I "прорубил окно" в Европу, почему ярый язычник князь Владимир вдруг решил крестить русский народ и зачем Кутузов таки оставил Москву. А вот знают ли про клад Распутина в Покровском, про тюменский поезд-баню, который форсировал по военным рельсам нашей страны, про первого министра-председателя Временного правительства, который прятался в лесах под Ишимом? Так почему бы не сделать нашу увлекательную историю более доступной, используя современные цифровые технологии и игровые формы", — сказала Елизавета Ванцева.

Цель конкурса "Городские интонации" — выявить интересные, социально направленные идеи для развития городской среды и помочь их авторам в запуске и продвижении полноценного проекта на территории их региона. Организаторы и эксперты продолжат сопровождение победителей вплоть до запуска проекта.

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# департамент информатизации Тюменской области

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