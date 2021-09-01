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В Заводоуковске появилась площадка для экстремальных видов спорта

Спорт, 15:27 01 сентября 2021

департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Тюменской области

Заводоуковские любители спорта осваивают новую площадку для экстремальных видов спорта в парке Машиностроителей, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Площадка оборудована фанбоксами, рейлами, рампами, грайнд боксами и радиусной разгонкой для катания на скейтбордах, роликовых коньках, трюковых велосипедах BMX и самокатах. Теперь любители экстремальных видов спорта могут проводить профессиональные тренировки.

Спортивный объект появился в городе по многочисленным просьбам жителей и стал подарком к началу учебного года. Новая площадка дополнила оборудованный здесь же в 2017 году турниковый комплекс и разнообразила спортивную инфраструктуру.

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