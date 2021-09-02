  • 2 сентября 20212.09.2021четверг
  • В Тюмени 20..22 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Участок трассы Тюмень - Екатеринбург перекроют на три дня

Общество, 09:31 02 сентября 2021

Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Движение транспорта перекроют на трассе Тюмень - Екатеринбург из-за ремонта мостов через реки Пышма и Мостовка с 6 часов 3 сентября. Ограничение с км 127+460 по км 133+000 вводится до 23 часов 59 минут 5 сентября.

Как сообщили в Уралуправтодоре, объезд будет организован по второстепенной дороге через с. Обуховское. Водителей просят учитывать эту информацию при построении маршрута.

Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно круглосуточно по телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06, звонок бесплатный.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ограничение движения , Уралуправтодор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:01 02.09.2021Для школьников и студентов Тюменской области действует 50% скидка на поезда и электрички
10:38 02.09.2021Туристический кешбэк доступен тюменцам до 14 сентября 2021 года
10:16 02.09.2021Тюменский "Роснефть-класс" пополнили более 20 талантливых учеников
10:05 02.09.2021В Тюмени начался прием заявок на участие в креативной лаборатории M'uzLab