Участок трассы Тюмень - Екатеринбург перекроют на три дня

| Фото: Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Движение транспорта перекроют на трассе Тюмень - Екатеринбург из-за ремонта мостов через реки Пышма и Мостовка с 6 часов 3 сентября. Ограничение с км 127+460 по км 133+000 вводится до 23 часов 59 минут 5 сентября.

Как сообщили в Уралуправтодоре, объезд будет организован по второстепенной дороге через с. Обуховское. Водителей просят учитывать эту информацию при построении маршрута.

| Фото: Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно круглосуточно по телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06, звонок бесплатный.