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В Тобольском районе учредили награды для одаренных школьников

Общество, 16:47 02 сентября 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Ученица 11 класса верхнеаремзянской школы Полина Сильченко получила часы с памятной гравировкой и благодарность за особые успехи в учебе, сообщает администрация Тобольского района.

Будущая выпускница первой получила награду, учрежденную главой для одаренных школьников. Девушка является победителем и призером муниципальных, областных и всероссийских конкурсов, фестивалей, олимпиад и научно-практических конференций.

"Для нас очень важно закрепить молодые кадры на селе, а растить и поддерживать их нужно с детства. Очень важно поощрять наших детей, их успехи и достижения в учебе, спорте, искусстве. Мы разработали ряд наград, которые будем вручать нашим юным дарованиям. Уже утвержден проект еще одной муниципальной награды для детей "Гордость Тобольского района", - подчеркнул глава Леонид Митрюшкин.

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# Верхние Аремзяны , одаренные дети

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