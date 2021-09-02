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Чтобы вернуть новую иномарку, тюменец выплатил 200 тыс. рублей долга по алиментам

Общество, 16:16 02 сентября 2021

Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

На долг по алиментам в 200 тыс. рублей, накопленный бывшим супругом, пожаловалась тюменка судебным приставам в ходе информационной акции ведомства.

Как отметили в ФССП Тюменской области, женщина сообщила, что должник недавно купил новый автомобиль.

Судебный пристав незамедлительно объявил машину в розыск. Вскоре автомобиль был арестован в счет долга и помещен на штрафстоянку.

Владелец новой иномарки, чтобы вернуть автомобиль, в тот же день оплатил всю сумму долга своему сыну. В настоящее время платежи по алиментам высчитываются из его зарплаты: после инцидента с машиной он официально трудоустроился.

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# алименты , судебные приставы

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