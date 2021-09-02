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Тоболяка спустя 17 лет осудили за грабеж

Происшествия, 14:21 02 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в грабеже, осудили в Тобольске спустя 17 лет, сообщает областной суд.

В ноябре 2003 года тоболяк вместе с друзьями устроил засаду в подъезде дома по ул. Октябрьской. Дождавшись хозяина, они ворвались следом за ним в квартиру. Достоянием налетчиков стали 10 зарядных устройств к мобильным телефонам, семь мобильных телефонов различных модификаций, кожаные чехлы к ним, видеокамера, мужские электронные часы, золотое обручальное кольцо и два хозяйских паспорта. Общий ущерб составил чуть более 32 тыс. рублей.

Налетчиков задержали и привлекли к уголовной ответственности. В день вынесения приговора тоболяк сбежал из здания суда. Ему заочно вынесли приговор и назначили наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. До недавнего времени он успешно скрывался, вел праведную жизнь и даже обзавелся семьей.

Свое наказание мужчина обжаловал в апелляционной инстанции Тюменского областного суда. Изучив все обстоятельства, суд на один месяц сократил наказание.

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# грабеж , Тобольск

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