В Тобольске на благоустройство Аптекарского сада направили более 226 млн рублей

фото: оперштаб Тюменской области фото: оперштаб Тюменской области

Ход работ по благоустройству Аптекарского сада в Тобольске оценили Владимир Якушев и Александр Моор. К 2022 году здесь должны быть созданы функциональные зоны для проведения спортивных мероприятий, семейного отдыха, пешеходные дорожки и другие объекты инфраструктуры.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию проекта, - более 226 млн рублей. Проектная документация прошла госэкспертизу, работы начались в июне 2021 года, сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев.

"На выполнение строительно-монтажных работ по объекту заключили муниципальный контракт с компанией "Мостострой-11". Окончание работ запланировано на май 2022 года", - уточнил он.

В Аптекарском саду должны быть место для проведения мероприятий и воркшопов, игровая детская зона. В будущем здесь будет комфортно и велосипедистам, для которых построят специальную дорожку, и горожанам, которые захотят прогуляться по саду, подчеркнул заместитель главы города, директор департамента городской среды Юрий Вавакин.

"В саду планируют расчистить территории от сорняков и больных деревьев. Здесь обустроят два больших участка с грядками, на которых высадят мяту, календулу, мелиссу, зверобой и другие лекарственные растения, а также смородину, шиповник и облепиху, – все то, что было высажено в XIX веке", - сказал он.

В 2021 году Аптекарскому саду Тобольска исполнилось 180 лет: первое упоминание о нем встречается в "Кратком историко-топографическом описании городов Тобольской губернии" 1801 года. Аптекарский сад основали за тобольским гарнизонным госпиталем, и он стал первой культурной лесопосадкой города, где были разбиты и грядки с лекарственными растениями.

Евгений Бабенко