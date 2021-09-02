Александр Моор посадил деревья на территории Тобольского кремля

фото: оперштаб Тюменской области фото: оперштаб Тюменской области

Александр Моор посадил деревья около Тобольского кремля. В ближайшее время здесь высадят около 18 тыс. растений, большая часть -70% - к 10 сентября.

В парке ведут работы по благоустройству, рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев. "Эта территория пользуется популярностью у тоболяков. Этот ландшафтный парк - место прогулок туристов. Мы предусмотрели уход за насаждениями на 2022 – 2023 год", - добавил он.

Летом здесь высадили колокольчики, астильбу, шалфей, герань и ирисы. Кроме озеленения на территории делают гидроизоляцию и ремонтируют инженерные коммуникации.

фото: оперштаб Тюменской области фото: оперштаб Тюменской области

Как рассказала генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова, начало масштабному благоустройству на объекте культурного наследия федерального значения было положено в 2021 году: восстановили фасады исторических зданий, привели в порядок ограждения, пешеходные зоны и смотровые площадки, выполнили точечный ремонт деформированных участков брусчатки и освещения, завершили устройство пандусов для маломобильных групп. В зонах отдыха установили скамейки и малые архитектурные формы.

В Тобольском кремле Александр Моор пообщался с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием.

фото: оперштаб Тюменской области фото: оперштаб Тюменской области

Подводя итоги поездки в Тобольск, Владимир Якушев отметил, что возрождение Тобольска в 2003 году начиналось непросто. "Надо было растопить недоверие тоболяков, убедить, что намеченные изменения к лучшему. И когда люди увидели, что город меняется, и что каждый может внести в эти изменения свой вклад - дело пошло. Сегодня мы видим, как преобразился Тобольск. Мы побывали на нескольких объектах, обсудили планы на будущее. Для древней столицы Сибири настало новое время", – сказал он.

Александр Моор подчеркнул, что тоболяки видят, как планы и обещания становятся реальностью: "Программа развития "Тобольск 2020", которую разработали вместе с жителями города и при участии компании СИБУР, выполнена практически полностью - построено и введено более сорока необходимых людям объектов. Сегодня мы обсуждаем новую программу развития "Тобольск 2030". Воплощать ее в жизнь мы будем вместе с тоболяками".