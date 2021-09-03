В тюменской гимназии № 83 на уроки к 10-классникам придут следователи

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Кадетский класс под патронатом регионального следственного управления СК РФ открыли на базе лингво-эстетической гимназии № 83 Тюмени. 30 учеников 10 "В" класса начнут осваивать профильные предметы, которые будут вести сотрудники следственного управления.

По информации ведомства, офицеры уделят особое внимание патриотическому воспитанию кадетов, изучению истории становления следственных органов РФ, азам строевой и спортивной подготовки.